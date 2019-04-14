Экс-супруга рассказала о пьяных дебошах известного актера
В этом состоянии артист якобы не раз избивал свою актрису. Более того, Херд отметила, что Джонни Депп нередко позволял себе не только алкоголь, но и наркотики.
"Он становился совсем другим человеком, одержимым и жестоким. Мы называли эту версию Джонни "монстром". Он часто забывал о своем бредовом поведении, когда трезвел", – цитирует бывшую жену артиста The Cut. 32-летняя Эмбер призналась, что прощала Джонни Деппа, потому что любила его, верила его обещаниям стать лучше и ошибалась.
Актриса рассказала, что однажды муж в очередной раз затеял с ней драку и устроил настоящий дебош. "Швырнул в меня графин, раскидал все вещи в комнате и стукнул кулаком по стене. Сильно ударил меня, схватил за волосы и потащил с лестницы в кабинет, гостиную, на кухню, в спальню и в комнату для гостей. Выдрал мне клок волос", – заявила экс-супруга Джонни Деппа.
Напомним, судебные разбирательства между Эмбер Херд и Джонни Деппом длятся уже более двух лет. Обвиненный в избиениях жены голливудский актер вскоре после развода подал против нее иск о клевете и заявил об агрессии экс-супруги.
Якобы, Джонни Депп передал суду 87 записей, которые доказывают, что актриса сама неоднократно вела себя грубо и жестоко. В ответ же артистка решила сдать бывшего мужа с потрохами и раскрыть грязные подробности его пагубных пристрастий. Теперь Джонни Депп требует от Херт 50 миллионов долларов.
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