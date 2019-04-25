Матерящуюся Maruv обчистили в аэропорту Киева

Maruv стала жертвой воров. В аэропорту Киева обнаружилось, что ее багаж вскрыт. Певица обругала украинскую авиакомпанию последними словами.



Maruv путешествует самолетами Международных авиалиний Украины (МАУ) и каждый раз сталкивается с проблемами. На сей раз известную певицу обокрали, сорвав с чемоданов замки.

Звезда обратилась к сотрудникам МАУ в Instagram и выражений при этом не выбирала: "Уважаемые МАУ, вы ***? Второй раз я лечу вашей авиакомпаний, и у меня второй раз вскрывают чемодан и крадут оттуда вещи. Мало того – еще и сломали оба чемодана, с которыми я летела. Сколько ***** можно?!"

Она показала чемоданы, на которых "перекусили" все замки. На одном из них замок просто выломан. "Вот так у нас летают бизнес-классом", – отметила артистка.



Maruv в этом году отказалась представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение". Фестиваль пройдет в середине мая в Израиле. Незалежная в итоге вообще не примет в нем участия. Фаворитом конкурса считается российский певец Сергей Лазарев, напоминает Пятый канал.

Чемоданы Maruv в украинском аэропорту Борисполь вскрыли и в марте, когда она возвращалась из Израиля. Тогда звезда возмущалась меньше – видимо, в багаже не было ценных вещей.