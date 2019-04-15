Maruv довела до истерики украинцев признанием в любви к России
Выступление украинской певицы в Санкт-Петербурге прошло успешно, артистку тепло приняли зрители. Ответ Maruv шокировал пользователей украинского сегмента всемирной Сети. По их мнению, это предательство.
"Санкт-Петербург, было удивительно! Люблю вас!", - поделилась певица своими впечатлениями от концерта.
Безобидное послание привело в ярость некоторых активных граждан с Украины. "Обманула народ, состроила из себя жертву", "Теперь видно, какая вы украинка", "Стиль и имидж просто дешевая грязь", – злобствуют комментаторы.
Напомним, победительница украинского национального отбора Maruv шокировала зрителей отказом от участия в "Евровидении-2019" после того, как ее раскритиковали за гастроли в России и потребовали подписать кабальный контракт. Ее примеру последовали и другие украинские артисты, в итоге Украине пришлось отказаться от участия в международном песенном конкурсе.
На днях шоу украинской певицы с успехом прошло в московском "Известия-Hall" 6 апреля. Зрители с удовольствием поделились в Сети видео и фотографиями с концерта. Разместила снимки в своем микроблоге и артистка.
Надо отметить, что уже та публикация Maruv шокировала чувствительных украинцев. Певице порекомендовали навсегда остаться в России и зарабатывать в "стране-агрессоре". А ее выступление назвали "развратным".
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