Готового на все Разина умоляют не садиться в тюрьму из-за Шнурова

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян обеспокоен судьбой продюсера "Ласкового мая". Он призвал Андрея Разина, написавшего иск на музыканта, одуматься, поскольку Сергей Шнуров сделал со своей стороны опасный шаг.

Эксперт отметил, что эмоционально он полностью на стороне Андрей Разина, выступившего в защиту Москву и москвичей, после крайне неуместных сравнений в отношении столицы нашей Родины, которые себе позволил Сергей Шнуров. "Однако очень жаль, что Разин дал повод Шнурову написать на него заявление", – посетовал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".

"По сути речь идет о благом деле, о борьбе с человеком, который позволяет себе обсцентной лексикой осыпать людей. На мой взгляд, подобными своими действиями Сергей Шнуров развращает общество", – поделился своим мнением эксперт. При этом Манукян считает, что Разину не стоит в качестве способа борьбы "опускаться до его уровня".

"И уж конечно я прошу отказаться Андрея Разина от борьбы с Сергеем Шнуровым вплоть до лишения свободы, о чем он заявил недавно. Такие люди как он, которые не боятся бороться с хамством с открытым забралом, нужны на свободе", – отметил эксперт. Вадим Манукян призвал готового на все продюсера одуматься. "Андрей! Я всецело ваш союзник в этом деле, но очень прошу вас быть благоразумным и не подставляться!".

Напомним, ранее Андрей Разин, который подал заявление в Следственный комитет на лидера группы "Ленинград". Поводом стали оскорбительные слова Сергея Шнурова о жителях Москвы в эфире ток-шоу "Зенит". Музыкант до этого обратился с заявлением на Разина в прокуратуру, который пообещал заплатить пять миллионов рублей за избиение певца.