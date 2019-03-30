Готового на все Разина умоляют не садиться в тюрьму из-за Шнурова
Эксперт отметил, что эмоционально он полностью на стороне Андрей Разина, выступившего в защиту Москву и москвичей, после крайне неуместных сравнений в отношении столицы нашей Родины, которые себе позволил Сергей Шнуров. "Однако очень жаль, что Разин дал повод Шнурову написать на него заявление", – посетовал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".
"По сути речь идет о благом деле, о борьбе с человеком, который позволяет себе обсцентной лексикой осыпать людей. На мой взгляд, подобными своими действиями Сергей Шнуров развращает общество", – поделился своим мнением эксперт. При этом Манукян считает, что Разину не стоит в качестве способа борьбы "опускаться до его уровня".
"И уж конечно я прошу отказаться Андрея Разина от борьбы с Сергеем Шнуровым вплоть до лишения свободы, о чем он заявил недавно. Такие люди как он, которые не боятся бороться с хамством с открытым забралом, нужны на свободе", – отметил эксперт. Вадим Манукян призвал готового на все продюсера одуматься. "Андрей! Я всецело ваш союзник в этом деле, но очень прошу вас быть благоразумным и не подставляться!".
Напомним, ранее Андрей Разин, который подал заявление в Следственный комитет на лидера группы "Ленинград". Поводом стали оскорбительные слова Сергея Шнурова о жителях Москвы в эфире ток-шоу "Зенит". Музыкант до этого обратился с заявлением на Разина в прокуратуру, который пообещал заплатить пять миллионов рублей за избиение певца.
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