Шнуров объявил об уходе

Известный российский музыкант объявил, что предстоящий тур группы "Ленинград" станет для коллектива последним. Новость появилась на странице Сергея Шнурова в Instagram.

Несколько часов назад артист разместил стихотворение, в котором описал свой длинный творческий путь. Сергей Шнуров рассказал, что вот уже 20 лет пишет музыку и развлекает слушателей на сцене. "Быть в витрине зоопарка, / Это та еще запарка; / Ряженым орангутангом, / Танцевать потешно танго", – поделился музыкант.

Недавно он понял, что устал от непрерывной работы и хочет уйти на заслуженный отдых, чтобы стать обыкновенным человеком. Исполнитель добавил, что ближайший стадионный тур станет последним. "Этот тур будет прощальным, / Вот и сказочке конец", – написал он.

В конце артист отметил, что в необозримом будущем захочет вновь вернуть группу, но это точно будет "нескоро". "А пока, ну все, пока. / Мавр сделал свое дело, – / Знаю я наверняка", – заключил музыкант.

Новость ошарашила многих пользователей. Комментаторы попросили Сергея Шнурова и группу "Ленинград" не покидать сцену и дальше радовать их новыми песнями. "Очень жаль. Ваши живые выступления тормошат закостеневшую русскую действительность. Полагаю, этого будет сильно не хватать", "Очень нравится ваше творчество и живые выступления. Как же мы теперь без новых песен?", "Нет! Как нам теперь снимать стресс?" – отмечали они. Некоторые юзеры публиковали ответы в стихах.