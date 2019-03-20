Шнуров объявил об уходе
Несколько часов назад артист разместил стихотворение, в котором описал свой длинный творческий путь. Сергей Шнуров рассказал, что вот уже 20 лет пишет музыку и развлекает слушателей на сцене. "Быть в витрине зоопарка, / Это та еще запарка; / Ряженым орангутангом, / Танцевать потешно танго", – поделился музыкант.
Недавно он понял, что устал от непрерывной работы и хочет уйти на заслуженный отдых, чтобы стать обыкновенным человеком. Исполнитель добавил, что ближайший стадионный тур станет последним. "Этот тур будет прощальным, / Вот и сказочке конец", – написал он.
В конце артист отметил, что в необозримом будущем захочет вновь вернуть группу, но это точно будет "нескоро". "А пока, ну все, пока. / Мавр сделал свое дело, – / Знаю я наверняка", – заключил музыкант.
Новость ошарашила многих пользователей. Комментаторы попросили Сергея Шнурова и группу "Ленинград" не покидать сцену и дальше радовать их новыми песнями. "Очень жаль. Ваши живые выступления тормошат закостеневшую русскую действительность. Полагаю, этого будет сильно не хватать", "Очень нравится ваше творчество и живые выступления. Как же мы теперь без новых песен?", "Нет! Как нам теперь снимать стресс?" – отмечали они. Некоторые юзеры публиковали ответы в стихах.
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