Объявивший об уходе Шнуров нашел новый способ наживы
Скоро коллектив отправится в большое турне по городам России. А после распада "Ленинграда" Сергей Шнуров собирается заниматься живописью.
Музыкант признался, что будет рисовать и продавать картины. По словам Сергея Шнурова, его успокаивает этот вид деятельности. "Я мыслями начинаю дрейфовать по холсту, и мне классно. Ну да, помалюю что-нибудь", – цитирует певца Teleprogramma.pro.
Сергей Шнуров уже увлекался живописью. Он рассказал, что однажды ему удалось продать свою картину за 30 тысяч евро. Музыкант отметил, что его полотна пользуются спросом и продаются за нормальные деньги.
Сергей Шнуров сказал, что не привык заниматься некоммерческими проектами, поэтому если и будет рисовать, то только для того, чтобы обогатиться. Напомним, первая выставка работ музыканта состоялась в 2006 году. Ему удалось продать почти все полотна.
Ранее лидер группы "Ленинград" в своем Instagram опубликовал стихотворение, в котором объявил, что текущий тур коллектива станет последним. Сергей Шнуров не стал отвергать возможность того, что в будущем может вновь собрать группу, но в рифмах изложил причину своего решения – устал.
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