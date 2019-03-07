Знаменитого артиста засняли в раздевалке с сексуальным красавцем-братом
И 34-летний Алекс, и его сексуальный брат-близнец Григорий по несколько часов в день проводят в спортивном зале, укрепляя и тело, и дух. Для артиста крайне важно быть в прекрасной форме, но Малиновский и родственник решили устроить состязание – у кого рельефнее будет тело, шире грудь, больше руки и уже торс. О том, кто победил в шуточном пари, можно судить по появившейся съемке из раздевалки спортзала.
Георгий, кстати, профессиональный боксер. В отличие от Алекса, сцене и славе он предпочел ринг. И ни разу не пожалел о решении. А для знаменитого на эстраде брата главное – карьера, поскольку он мечтал о сцене с детства. Поэтому сейчас ему надо много работать, а не думать о делах сердечных.
Ранее в интервью "Дни.ру" певец признался, что у него очень большой половой орган. "Я его линейкой мерял, честно скажу, но вот у других не было возможности – так что не с чем сравнивать, – сообщил артист. – Да и желанием как-то не горю. Но слухи до меня доходят, что мой агрегат даже больше, чем у Киркорова. И что я в этом плане – лучший в шоу-бизнесе. Но тут подтвердить или опровергнуть ничего не смогу – тем более, на святое, на королей, я посягать не могу. Хотя главное – не размер, а умение. И, смею вас уверить, на мое причинное место никто никогда не жаловался, все только восхищались, радовались, удивлялись".
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