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Покончившая с нытьем Дакота сделала заявление

Рита Дакота. Фото: www.globallookpress.com.
Рита Дакота рассказала, что больше не может говорить откровенно. Певицу затравили недоброжелатели.
прочитано 386 раз

Вокалистка отметила, что перестала быть тем человеком, который поднимает острые темы, интересные вопросы и пишет философские тексты. Рита Дакота боится выражать свое мнение.

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Она смертельно устала от критики интернет-обывателей. "Потому что самое частое, что я слышу в свой адрес от хейтеров это "**** (надоела. – прим. ред.) ныть", – написала Дакота в личном Instagram.

Теперь звезда старается меньше говорить о том, что ее действительно беспокоит. Она не хочет быть занудой в глазах общественности.

"Я на полном серьезе боюсь показать вам новую песню, потому что она снова "о том же" и снова я "**** ныть". И я решила не записывать ее. Представляете. На полном серьезе, я отменила релиз "Не умеешь любить", потому что устала от хейта и берегу свой маленький хрупкий мирок, заботливо склеенный по осколочкам, защищаю его как могу", – продолжила вокалистка.

Также Рита добавила, что не хочет ассоциироваться у слушателя с образом вечной жертвы. Она явно не такая. Дакота отметила, что многие принимают ее искренность как слабость, а "любое творческое выражение искренности – нытьем". Поэтому артистка решила не выпускать композиции, которые могут быть расценены, как жалобы на жизнь, а также не писать "длинные философские посты".

Автор: Руслана Алексеева5 марта 2019, 21:19
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