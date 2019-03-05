Покончившая с нытьем Дакота сделала заявление
Вокалистка отметила, что перестала быть тем человеком, который поднимает острые темы, интересные вопросы и пишет философские тексты. Рита Дакота боится выражать свое мнение.
Она смертельно устала от критики интернет-обывателей. "Потому что самое частое, что я слышу в свой адрес от хейтеров это "**** (надоела. – прим. ред.) ныть", – написала Дакота в личном Instagram.
Теперь звезда старается меньше говорить о том, что ее действительно беспокоит. Она не хочет быть занудой в глазах общественности.
"Я на полном серьезе боюсь показать вам новую песню, потому что она снова "о том же" и снова я "**** ныть". И я решила не записывать ее. Представляете. На полном серьезе, я отменила релиз "Не умеешь любить", потому что устала от хейта и берегу свой маленький хрупкий мирок, заботливо склеенный по осколочкам, защищаю его как могу", – продолжила вокалистка.
Также Рита добавила, что не хочет ассоциироваться у слушателя с образом вечной жертвы. Она явно не такая. Дакота отметила, что многие принимают ее искренность как слабость, а "любое творческое выражение искренности – нытьем". Поэтому артистка решила не выпускать композиции, которые могут быть расценены, как жалобы на жизнь, а также не писать "длинные философские посты".
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