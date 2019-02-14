Неудовлетворенная Рита Дакота решилась отсосать лишнее
Мало кто помнит, но некоторое время назад Рита Дакота занималась не только музыкой, но и разработкой фитнес-проекта, из которого ушла, когда у нее начались проблемы с мужем Владом Соколовским. Певица долго отмалчивалась, и некоторые фанаты даже умудрились напридумывать всякие чудовищные вещи, однако сейчас Рита прояснила ситуацию.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дакота объяснила, что покинула проект, потому что считает себя неподходящей для него. "После сложной послеродовой реабилитации, полного запрета на активный спорт одна только фраза "дружить с телом" вызывала у меня сардоническую улыбку. О какой дружбе может идти речь, если утром я просыпаюсь, смотрю на свои ноги и понимаю, что они не мои. Я, конечно, с юмором отношусь к своим недостаткам, но, если бы можно было, я бы по три часа занималась в спортзале, пока не обрела тело, с которым хотелось бы искренне дружить", – сообщила Рита Дакота.
Певицу добило то обстоятельство, что Соколовский после расставания с ней обрел счастье, хоть и недолгое, с фитнес-инструктором. "Вишенка на торте: бывший муж влюбился в фитнес-тренера с идеальным телом, и они счастливые тренируются вместе, а я по-прежнему встаю с кровати с хрустом в тазобедренных суставах и не могу таскать дочь на руках дольше минуты", – пожаловалась певица.
Рита Дакота отметила, что теперь серьезно думает о липосакции. "Мой психолог и реабилитолог искренне поддерживает меня в идее отсосать уже свои колени, икры и "тяжелый низ", если это сделает меня счастливой", – заявила артистка.
Подписчики неоднозначно отреагировали на откровения Риты Дакоты. "Какая липосакция?", "У вас все получится💪", "Не знаю на сколько серьезные медицинские показания, но Не надо липосакции и ничего другого. Просто лежите на валике!", "Так это же конституция такая, вы и в 17 лет излишней худобой не отличались, тут уже хоть заотсасывайся, природа свое все равно возьмет", "Ты не видела тяжелый низ 😂 (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались фанаты.
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