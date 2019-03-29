Звезда "Дома-2" разоблачила подлый обман на шоу
Мужчина заявил, что создатели программы показывают только то, что им выгодно. Многие ситуации выдумывают или преувеличивают, чтобы привлечь интерес зрителей. "Показывают только то, что им выгодно показывать. Все факты и ситуации переворачивают, выкручивают. Это их работа", – написал Роман Гриценко.
Он также прокомментировал известие о потасовке в офисе руководства шоу. Экс-участник "Дома-2" рассказал, что его возлюбленную пытались удержать на проекте обманом. Однако мужчине удалось отстоять Евгению. "Слава богу, все закончилось хорошо. Да по-другому и быть не могло, потому что настоящая любовь сильнее всех преград и испытаний", – цитирует его Teleprogramma.pro.
Напомним, что Роман Гриценко был одним из самых ярких героев телепроекта. Он долго ухаживал за ведущей Ольгой Бузовой, но та не ответила взаимностью. Позже экс-участник "Дома-2" заявил, что остыл к певице, и теперь их связывают только приятельские отношения.
Роман Гриценко планирует развивать социальные сети, а также открыть собственный канал на YouTube. Недавно ему предложили стать лицом известного бренда – обсуждаются условия контракта. Что касается личной жизни, то молодой человек в ближайшее время хочет познакомить свою девушку Евгению с родителями.
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