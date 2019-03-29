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Звезда "Дома-2" разоблачила подлый обман на шоу

Роман Гриценко. Фото: instagram.com/romangritsenko13
После ухода с телепроекта Роман Гриценко решил раскрыть всю правду о скандальном реалити-шоу. Звезда "Дома-2" опубликовала обличительный пост в Instagram.
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Мужчина заявил, что создатели программы показывают только то, что им выгодно. Многие ситуации выдумывают или преувеличивают, чтобы привлечь интерес зрителей. "Показывают только то, что им выгодно показывать. Все факты и ситуации переворачивают, выкручивают. Это их работа", – написал Роман Гриценко. 

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Он также прокомментировал известие о потасовке в офисе руководства шоу. Экс-участник "Дома-2" рассказал, что его возлюбленную пытались удержать на проекте обманом. Однако мужчине удалось отстоять Евгению. "Слава богу, все закончилось хорошо. Да по-другому и быть не могло, потому что настоящая любовь сильнее всех преград и испытаний", – цитирует его Teleprogramma.pro.

Напомним, что Роман Гриценко был одним из самых ярких героев телепроекта. Он долго ухаживал за ведущей Ольгой Бузовой, но та не ответила взаимностью. Позже экс-участник "Дома-2" заявил, что остыл к певице, и теперь их связывают только приятельские отношения. 

Роман Гриценко планирует развивать социальные сети, а также открыть собственный канал на YouTube. Недавно ему предложили стать лицом известного бренда – обсуждаются условия контракта. Что касается личной жизни, то молодой человек в ближайшее время хочет познакомить свою девушку Евгению с родителями. 

Автор: Полина Крылова29 марта 2019, 10:31

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