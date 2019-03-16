"Так больно": смерть Началовой ранила Галкина в самое сердце

Звезды российского шоу-бизнеса шокированы тем, что умерла Юлия Началова. Одним из первых трагедию прокомментировал телеведущий Максим Галкин: у юмориста не хватило слов, чтобы описать чувства.

Артист высказался на своей странице в социальной сети Instgram "Умерла Юля Началова. Так больно, что ушел такой светлый, талантливый человек", – заявил он.

Галкин отметил, что все переживали за певицу после новостей о ее тяжелом состоянии, но были уверены, что она выкарабкается. Чудо не произошло: она умерла в больничной палате после операции.

Судя по всему, смерть Началовой ударила Галкина в самое сердце. "Ведь невозможно, чтоб так рано", – сокрушается телеведущий.

"Ведь совсем недавно вместе снимались – смеялись. Просто нет слов. 38 лет, бедная девочка. До слез", – заключил он.

Напомним, что Юлия Началова умерла в Москве 16 марта после длительной борьбы сразу с несколькими тяжелыми заболеваниями. Певица страдала от подагры, диабета и волчанки.

Резкое ухудшение состояния спровоцировала мозоль: артистка натерла ногу во время съемок. Из-за целого букета болезней рана так и не зажила, началось гноение и заражение крови. В результате Юлия Началова умерла после хирургического вмешательства.