"Решили ампутировать": последние часы жизни Началовой

В Сети появилась первая информация о последних часах жизни певицы Юлии Началовой, которая скончалась в одной из столичных клиник. Судя по всему, врачи решили ампутировать ногу незадолго до смерти исполнительницы.

Подробности опубликовали в интернете сразу после того, как умерла Юлия Началова. Источники утверждают, что сотрудники клиники до последнего пытались ее спасти.

Положение было очень тяжелым. Врачи после консилиума решили, что необходимо проводить операцию: отрезать ногу, в которой уже началось гноение. По предварительным данным, Юлия Началова умерла после хирургического вмешательства. Вероятно, ослабший организм не выдержал такой серьезной нагрузки, передает Telegram-канал Super.ru.

Важно отметить, что, по некоторым данным, незадолго до операции Юлия Началова находилась в критическом состоянии. Сообщалось, что она не может самостоятельно дышать, почки перестали работать, начало отказывать сердце. Похоже, что срочное хирургическое вмешательство было единственной возможностью ее спасти.

Напомним, что сообщения о тяжелом состоянии Началовой появились в начале марта 2018 года. По предварительным данным, ей стало хуже из-за мозоли, которая в конечном счете привела к гангрене.

Ее организм был ослаблен из-за того, что певица боролась сразу с несколькими заболеваниями. Юлия Началова умерла в неравной схватке с подагрой, диабетом и волчанкой.