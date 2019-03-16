"Решили ампутировать": последние часы жизни Началовой
Подробности опубликовали в интернете сразу после того, как умерла Юлия Началова. Источники утверждают, что сотрудники клиники до последнего пытались ее спасти.
Положение было очень тяжелым. Врачи после консилиума решили, что необходимо проводить операцию: отрезать ногу, в которой уже началось гноение. По предварительным данным, Юлия Началова умерла после хирургического вмешательства. Вероятно, ослабший организм не выдержал такой серьезной нагрузки, передает Telegram-канал Super.ru.
Важно отметить, что, по некоторым данным, незадолго до операции Юлия Началова находилась в критическом состоянии. Сообщалось, что она не может самостоятельно дышать, почки перестали работать, начало отказывать сердце. Похоже, что срочное хирургическое вмешательство было единственной возможностью ее спасти.
Напомним, что сообщения о тяжелом состоянии Началовой появились в начале марта 2018 года. По предварительным данным, ей стало хуже из-за мозоли, которая в конечном счете привела к гангрене.
Ее организм был ослаблен из-за того, что певица боролась сразу с несколькими заболеваниями. Юлия Началова умерла в неравной схватке с подагрой, диабетом и волчанкой.
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