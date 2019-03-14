Модница Маркл появилась на публике в дешевых колготках
Служба была приурочена к Дню Содружества наций. Меган Маркл появилась на светском мероприятии в монохромной одежде. Она выбрала белое пальто, светлое платье с принтом и белую шляпку.
Свой наряд она дополнила темно-зелеными туфлями-лодочками и клатчем в тон. Меган Маркл выглядела очень элегантно. Однако модные эксперты определили, что в тот день жена принца Гарри выбрала тонкие телесные колготки крупнейшего масс-маркетового производителя Marks & Spencer, сообщает The Sun.
Стоят они достаточно дешево. Примерно шесть фунтов стерлингов (500 рублей – прим. ред.). Для особы из королевской семьи, к тому же заядлой модницы и признанной иконы стиля – довольно странный выбор.
Примечательно, что ранее при подготовке к празднованию 70-летия принца Чарльза Меган Маркл отказалась надевать колготки этого бренда. Жена принца Гарри назвала их мусором и потребовала пару премиальной марки Wolford за 35 фунтов. Что заставило на сей раз герцогиню Сассекскую остановить свой выбор на колготках из масс-маркета, неизвестно.
Отметим, что наряды Меган Маркл всегда горячо обсуждают в Сети. К слову, королевская семья, и, в частности, Елизавета II не всегда одобряют выбор жены принца Гарри. Они считают, что Меган Маркл часто одевается согласно светскому, а не королевскому этикету.
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