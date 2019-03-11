Маркл получила выволочку из-за мерзких сплетен

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Ведущую Первого канала сняли в борделе среди проституток
Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
Борющаяся с раком Литвинова сделала важное заявление
Скоропостижно скончался знаменитый ведущий НТВ
партнеры
Понедельник 11 марта
Лента новостей
12:44
Пугачева и Киркоров блеснули на юбилейном шоу Леонтьева
12:36
Ушлый Порошенко вычислил главного агента Кремля
12:35
МКБ увеличил чистую прибыль на 31,5% по итогам 2018 года
12:04
На трассе Владивостока перевернулся грузовик
11:12
Найдено средство от редкой и опасной болезни
11:08
Триумфальное возвращение: Медведева побила Загитову и Туктамышеву
10:31
Объявлено о позорном бегстве Порошенко за границу
10:29
Поклонская взбесила украинцев книгой о Крыме
09:48
Молодая чемпионка мира найдена мертвой в своем доме
09:21
Юлия Началова в реанимации в крайне тяжелом состоянии
09:06
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
08:52
Помощник рассказал о раке Пескова
08:35
Умерла звезда сериала "Санта-Барбара"
08:18
"Дом моделей в тюрьме": Сухоруков взорвался из-за съемок фильма "Брат-3"
08:10
Гороскоп на неделю
07:35
Порошенко спасся бегством от разъяренных украинцев
06:25
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
04:24
47-летняя Заворотнюк тайно стала мамой в третий раз
02:12
Третья помощница бросила Меган Маркл накануне родов
00:15
Исхудавшая донельзя Пугачева произвела фурор на юбилее Леонтьева
00:09
Житель Перми признан самым сексуальным учителем английского
22:15
Регина Тодоренко показала самое сокровенное
20:01
Караулова отказалась слушать советы Рудковской
17:46
Лукашенко предупредили о "российской оккупации" Белоруссии
17:07
Кто будет делить наследство Этуша
16:22
Россияне погибли в катастрофе Boeing 737
15:44
Обнаженная Волочкова разлеглась в сугробе после бани
14:51
"Ей сложно вернуться на сцену": Галкин рассказал о состоянии Пугачевой
14:25
"Утопия": в Москве развеяли "влажные грезы" Порошенко
14:16
Собчак распекли за унижение женщин
13:49
Звезда "Ранеток" в истерике из-за угроз мужа
13:09
У Дмитрия Певцова обнаружилась взрослая дочь
12:35
Пескову поставили страшный диагноз
12:32
"Как Бузова": Лорак публично обвинили в безвкусице и платиаге
11:58
Киркоров оставил детей ради Юдашкина
11:10
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
11:08
Бледная Кудрявцева разрыдалась из-за потерянного ребенка
10:25
"Это провал": Лазарева жестко раскритиковали за песню для "Евровидения"
09:20
Виторган прервал молчание после известия о разводе с Собчак
08:10
Отказавшийся признать Крым Лукашенко получил оплеуху от Путина
07:32
Австралийка в 41 год выглядит на 20
05:27
Порошенко ткнули носом в его сомнительные делишки
03:33
В Шереметьево поймали американского дипломата с миной
01:25
Подробности трагической смерти юной королевы красоты
23:30
Референдум против Порошенко: На Украине готовится новый переворот
21:27
Помятой Скабеевой посоветовали прикрыть лицо
19:30
Конец света скоро: в небе над США заметили пугающие НЛО
18:04
Во Владимире умер победитель конкурса по поеданию блинов
17:35
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 марта 2019 года
17:32
Известная певица в образе монашки оголила грудь (видео)
17:25
Обворожительная Захарова довела украинцев до исступления
17:07
"Плакала от бессилия": Темникову затравили из-за обезображенного лица
15:56
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
15:52
Агузарова кардинально изменила внешность
15:25
Сексуальную красотку заподозрили в монтаже
15:19
Раковая опухоль: объявлено о смертельных проблемах Порошенко
15:16
Собчак показала роскошный подарок от Виторгана после разрыва
14:36
Глюк’oZa ошарашила вульгарным танцем (видео)
14:07
61-летний Маршал отказался жениться на 25-летней любовнице
13:30
Меркель закатила истерику из-за Путина
13:21
Был без сознания: подробности последних часов жизни Владимира Этуша
13:07
Как "Единая Россия" поздравила женщин с 8 Марта
12:59
Умер Владимир Этуш
12:55
Волочкова отказалась становиться хозяйкой публичного дома
12:18
"Не могу встать с кровати": Рудова откровенно высказалась о своем здоровье
11:55
Олег Сорокин: несправедливый приговор
11:33
"Проституция – это прикольно": Водонаева призналась в интиме с женщиной
11:22
Пытался захватить власть в России: стало известно о мечте Лукашенко
10:49
"Свинья должна жить со свиньей": Собчак предрекли незавидную участь
10:43
В Челябинске нашли замученную до смерти раздетую женщину
06:47
Решившегося на крайние меры Виторгана готовят к чудовищному исходу
04:33
У ребенка Собчак появились серьезные проблемы после гнусного скандала
02:08
Лазарев раскрывает главный козырь победы на "Евровидении"
00:09
Названа шокирующая причина разрыва многострадальных отношений Собчак и Виторгана
22:27
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
20:16
Это все меняет: сенсационное заявление Собчак пролило свет на скандал с Виторганом
19:04
Избитая модель поразила идеальной фигурой
18:00
Порошенко официально объявлен сумасшедшим
17:23
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 марта 2019 года
16:25
Сексуальная Седокова осталась без трусов на 8 марта
15:24
"Позвонила сама Жанна": стало известно о благородном поступке Фриске
14:20
Малахов посадил полуторагодовалого ребенка на жесткую диету
13:17
Звезда "Дома-2" набросилась на Фадеева из-за рыдающих солисток группы Serebro
12:14
Елена Яковлева морит себя голодом ради заветной роли
11:10
Сердцееда Петросяна застукали в обнимку с изящной Максаковой
10:10
"Никто не сомневался": народ растерзал Собчак за расставание с Виторганом
10:04
Порошенко остается: объявлено о втором сроке президента
09:59
Главные события Москвы
08:20
"Нарядный колхоз": российских звезд назвали убогими
08:17
Раздел имущества и судьба ребенка: подробности развода Собчак и Виторгана
06:15
Прикрывшую грудь тюлью Боярскую приласкали
04:15
Елизавета II впервые разместила пост в Instagram
02:08
Пугачева с Галкиным оторвались на светской пирушке
00:03
"В чем мать родила": отдохнувшая Чехова устроила стриптиз
23:04
Ради "принцесса льда" изменили правила Универсиады
21:51
Упустившая Богомолова Мороз спуталась с другим
21:50
Психиатр поставил диагноз буйному Порошенко
21:33
Двухлетняя девочка сгорела заживо под Нижним Тагилом
21:29
Нагиев признался в ненависти к 8 марта
21:04
Москвич получил срок за жестокое убийство обезьяны
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отказавшийся признать Крым Лукашенко получил оплеуху от Путина
Обворожительная Захарова довела украинцев до исступления
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Исхудавшая донельзя Пугачева произвела фурор на юбилее Леонтьева
61-летний Маршал отказался жениться на 25-летней любовнице
"Проституция – это прикольно": Водонаева призналась в интиме с женщиной
Шоу-бизнес

Маркл получила выволочку из-за мерзких сплетен

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Представители британской королевской семьи больше не могут спокойно наблюдать за скандалом вокруг герцогини Сассекской. Они просили Меган Маркл о том, чтобы она следовала королевскому протоколу, однако бывшая актриса предпочла решить проблемы по-своему. Теперь они намерены действовать решительно.
прочитано 1037 раз

Королевский эксперт Ричард Фитцвилльямс напомнил, что сразу после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в прессе стали появляться неприятные сообщения. Многие СМИ утверждали, что бывшая актриса устроила истерику из-за того, что ей не разрешили надеть любимую тиару на торжественную церемонию. Репортеры наделили ее скверным характером: она засыпала слуг расспросами в любое время дня и ночи и присылала им по почте подробные инструкции. 

ПО ТЕМЕ

Третья помощница бросила Меган Маркл накануне родов

"Похоже на падение бомбы": принц Гарри сорвался из-за семьи Маркл

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

"А еще недавно Vanity Fair опубликовал новость о том, что пара будет воспитывать первенца, не опираясь на гендерные стереотипы. Искаженная версия этого сообщения появилась во многих таблоидах. Я считаю, что это недопустимо и крайне безответственно", – поделился специалист в беседе с Express.co. Кроме того, многие поклонники осудили ее неуважительное отношение к больному отцу. 

Супруга принца Гарри попыталась ответить на критику репортеров и пользователей и обратилась за помощью к друзьям. Близкие герцогини дали откровенное интервью изданию People. Они сообщили, что беременная женщина переживает очень непростой период. Друзья беспокоились, что стресс может сказаться на здоровье бывшей актрисы и ее наследника. 

"Ее поступок был не согласован с пресс-службой Кенсингтонского дворца. В итоге это привело к тому, что Томас Маркл опубликовал ее личное письмо", – отметил эксперт. В этом послании королевская особа призналась, что ее сердце было разбито после оскорбительных комментариев родственников по телевидению. Меган Маркл попросила отца и сводную сестру оставить ее в покое.

После случившегося представители королевской семьи приняли серьезные меры. Они предупредили, что все негативные комментарии в официальных аккаунтах будут немедленно удаляться. Более того, если в сообщении звучит угроза жизни и здоровью, то данные этих пользователей будут отправлены в полицию для расследования.

Ричард Фитцвилльямс похвалил решение пресс-службы. Тем не менее специалист отметил, что изучение комментариев на официальном сайте – это "лишь капля в море", ведь огромное количество оскорбительных замечаний можно встретить на разных платформах.

Он также утверждает, что конфликт герцогини с семьей не будет решен в скором времени. "Вполне очевидно, что этот скандал не будет решен в ближайшем будущем. Сводная сестра герцогини скажет еще много неприятных, обидных слов в адрес родственницы. Саманта является ее главным врагом", – уточнил эксперт.

По мнению специалиста, прошлый год все равно очень удачно сложился для бывшей актрисы. "Она является фешен-иконой для многих. Кроме того, герцогиня уверенно ведет себя на публике и умеет грамотно излагать свою позицию. Меган Маркл и принц Гарри являются отличной командой, которая занимается благотворительностью во всем мире. Очевидно, что их вдохновила покойная принцесса Диана", – заключил он.

Автор: Полина Крылова11 марта 2019, 12:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

567

комментарии

Политика

Раковая опухоль: объявлено о смертельных проблемах Порошенко
Меркель закатила истерику из-за Путина
Пытался захватить власть в России: стало известно о мечте Лукашенко
Порошенко официально объявлен сумасшедшим

Шоу-бизнес

Вывалившая грудь Волочкова подралась прямо на съемках
Маркл получила выволочку из-за мерзких сплетен
Затравленная Лопырева нелепо оправдалась за равнодушие к своему ребенку
Зудина рассекретила судьбу имущества Табакова

Проишествия

Известного блогера задержали за испражнение на пожилого мужчину
Разрушительный смерч унес жизни 22 человек (видео)
Жуткие подробности кровавой резни в Москве
Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)

Lifestyle

Известную певицу нашли без сознания
Как женщины изменили искусство, но остались в тени мужчин
Кирилл Белоруков и Полина Телешова: "Очень хочется снова окунуться в кремлевскую атмосферу"
Роскошная Нетребко произвела фурор на Венском балу
Шоу-бизнес

Исхудавшая донельзя Пугачева произвела фурор на юбилее Леонтьева

Зал встал от вида Примадонны

Шоу-бизнес

Помощник рассказал о раке Пескова

Назван неутешительный диагноз знаменитости
Шоу-бизнес

"Дом моделей в тюрьме": Сухоруков взорвался из-за съемок фильма "Брат-3"

Планы "продолжателей" актер назвал бредом
Культура

Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ

Артист – за сухой закон

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Новую любовь вдовы Децла ожидает скорый конец
Самбурская готовится к рождению ребенка

Фоторепортажи

Житель Перми признан самым сексуальным учителем английского
Австралийка в 41 год выглядит на 20
Сексуальную красотку заподозрили в монтаже
Избитая модель поразила идеальной фигурой

Спорт

Туктамышеву ошарашили неожиданным подарком
Известный футболист прочеканил блин на Масленицу (видео)
"Это был удар": тренер о состоянии сдавшего Плющенко
Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини

Регионы

Сделано откровенное заявление о вреде Крымского моста
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru