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Третья помощница бросила Меган Маркл накануне родов

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Слухи о скверном характере Меган Маркл снова находят свое подтверждение. На этот раз не выдержала девушка, проработавшая с герцогиней около года.
прочитано 706 раз

Статус скандалистки все прочнее закрепляется за беременной Меган Маркл. От герцогини Сассекской решила уйти уже третья по счету помощница, хотя контракт предусматривал, что девушка доработает до родов и даже поможет Маркл первое время с малышом. Об этом сообщают британские СМИ. 

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса
Речь идет об Эми Пикерилл, которая буквально накануне объявила о своем уходе. 32-летняя ассистентка проработала в Кенсингтонском дворце около года. Причина ее увольнения не раскрывается.

Инсайдер Enews ранее писал, что Эми чуть ли ни единственная, с кем герцогини Сассекской удалось установить теплые дружеские отношения, Но, видимо, даже это не помогло Пикерилл вытерпеть капризы Меган.


Как ранее писали "Дни.ру", в декабре прошлого года от герцогини ушла Саманта Коэн. Она временно занимала должность личного ассистента принца Гарри и его супруги. Не выдержала спроса по всей строгости и личная помощница герцогини Мелисса Туабти, которая уволилась месяцем ранее. Кроме того, Меган Маркл покинул и телохранитель. После этих двух увольнений сплетники стали все активнее обсуждать непростой характер будущей мамы.
11 марта 2019, 02:12
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Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл

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