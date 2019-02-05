У 44-летней Алферовой заподозрили беременность

По мнению наблюдательных фанатов, Ксения Алферова в последнее время округлилась. А свежая фотография популярной актрисы не оставила сомнений у поклонников в том, что она беременна.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Алферова опубликовала фотографию, сделанную в Большом театре. Популярная актриса предстала в нарядном длинном платье нежно-голубого цвета.

"Когда я вышла на сцену Большого и посмотрела в пустой зал, голова закружилась и захотелось разрыдаться!" – призналась Ксения Алферова. Громада и энергетика этого места буквально сразили артистку. "Какое-то космическое ощущение! Огромное горящее пространство перед тобой, так все торжественно, сказать, что дух захватывает, ничего не сказать. А сцена еще и под наклоном! Не представляю, как здесь танцуют! А еще и осознание того, кто выходил на эту сцену до тебя! Не представляю, как я смогла бы хоть одно движение сделать, если бы была балериной! Такая ответственность!" – высказалась ошеломленная актриса.

Однако, по мнению Ксении, стоит только выйти на сцену, как она начинает помогать. "Незабываемые впечатления! Понимаю, почему балетные танцовщики так мечтают выйти на сцену Большого! Пусть ваша заветная мечта сбудется! Ваша Ксюша!" – завершила пост Алферова.

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах актрисе. А особо наблюдательные фанаты умудрились разглядеть у 44-летней Ксении Алферовой округлившийся живот. "Ксюша, Вы очаровательно свежи! Но в районе живота как-то объемно получилось. Или живот округлился? Вас можно поздравить?", "Наверное, малыша ждете", "Я тоже подумала про ребенка, глядя на живот. Больно круглый", – прокомментировали подписчики.