Отечественные знаменитости и дня не могут прожить без скандала. Звезды всеми силами пытаются привлечь к себе внимание россиян. "Дни.ру" собрали для своих читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 февраля 2019 года.



Культовый рэпер 90-х Децл умер от остановки сердца

Сегодня россиян потрясло трагическое известие. Стало известно, что умер рэпер Децл.

Культовый певец девяностых и двухтысячных Кирилл Толмацкий, известный широкой общественности как рэпер Децл умер от остановки сердца. Трагедия произошла после выступления музыканта в Ижевске.



"Считаю делом позорным": Виторган взбесился после слов Собчак о разводе

Накануне телеведущая Кения Собчак дала откровенное интервью, где косвенно затронула тему развода. Зрители с нетерпением ждали ответа ее супруга актера Максима Виторгана. Отповедь не заставила себя ждать.

В личном Instagram Виторган опубликовал внушительных размеров пост. Артист отметил, мол, доброжелатели сообщили ему, что сразу на нескольких телеканалах готовятся к выходу сразу несколько программ "а-ля Малахов и прочее говнище". В этих шоу прямо или косвенно будут касаться его персоны.



Пережившая трагедию жена Лещенко убита горем

Супруга исполнителя Льва Лещенко сделала откровенное признание. Ирина Лещенко поделилась своим горем.

Народный артист Лев Лещенко отпраздновал 77-летие. В честь дня рождения он вместе с женой Ириной стал гостем программы "Сегодня вечером".

В студии зашел разговор о личной жизни знаменитости. В том числе затронули тему детей. Известно, что у четы, которая вместе уже 40 лет, нет отпрысков.

"Бездарный фанерный концерт": Пугачеву призывают отказаться от подаренных миллионов

Готовящуюся к выступлению на сцене Кремлевского дворца в апреле Аллу Пугачеву не могут оставить в покое. Известный российский критик считает, что Примадонне необходимо отказаться от спонсорских денег.

Журналист Сергей Соседов пристыдил народную артистку СССР Аллу Пугачеву. Критик считает получение певицей 40 миллионов рублей на свой юбилейный концерт от компании "Вертолеты России" недопустимым.



"Жеваные пирожки": скандалящих Галкина и Ахеджакову жестко унизили

Известный актер Станислав Садальский высказался о конфликте Максима Галкина и Лии Ахеджаковой. Он считает, что две знаменитости грязно пиарятся, упрекая друг друга.

"Скандал между Галкиным и Ахеджаковой не более чем заигрывание. Это "жеваные пирожки", из-за которых деградирует наша культура", – жестко унизил он артистов.



Последние новости шоу-бизнеса сегодня, 3 февраля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

