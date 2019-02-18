Похорошевшая дочь Маликова вышла в свет после разрыва с сыном миллиардера
В среду, 13 февраля, дочери музыканта исполнилось 19 лет. Важную дату она отметила с друзьями и родственниками в дорогом столичном ресторане. Для выхода в свет Стефания Маликова выбрала короткое красное платье и золотые босоножки на каблуке. Волосы она решила оставить распущенными.
Дочь композитора поблагодарила поклонников за поздравления и рассказала, что делает ее счастливой: "По-моему, три главные составляющие человеческого счастья – это здоровая семья, светлая любовь и надежная крепость. Это мой дом. Он же засветился теплом от ваших искренних и трогательных поздравлений! Спасибо всем!"
Кажется, Стефания Маликова и не вспоминает о бывшем возлюбленном, сыне бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева. Они встречались несколько месяцев, успели познакомить родителей и вместе отдыхали на элитных курортах. Стефания не стала комментировать разрыв отношений с Леонидом и удалила фотографии с ним из социальных сетей.
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