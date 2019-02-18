Похорошевшая дочь Маликова вышла в свет после разрыва с сыном миллиардера

На прошлой неделе дочь композитора отпраздновала день рождения вместе с близкими. Любопытно, что среди гостей не оказалось возлюбленного Стефании Маликовой. Некоторые СМИ утверждают, что девушка разорвала отношения с молодым человеком.



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