Найдены новые доказательства беременности Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские недавно посетили мероприятие в поддержку женам и родным военных, чьи главы семейств находятся за границей. Оно прошло в Виндзорском дворце. Принц Гарри живо интересовался у одной из гостей, как ей живется с двумя детьми.

Эта светская беседа была расценена прессой как намек от мужа Меган Маркл на то, что они планируют подарить своему наследнику Арчи брата или сестру. "Гарри действительно был очень заинтересован в том, как обстоят дела со вторыми детьми, а также потому, что у нас обоих есть старшие дети", – приводит слова Сьюзи Стрингфеллоу, матери двоих детей, Express.co.uk.

При этом она добавила, что попыталась убедить принца Гарри завести второго ребенка. Королевские комментаторы однозначно решили, что супруг Меган Маркл проговорился.

#MeghanMarkle #duchessofsussex is definitely pregnant again. She took 6 weeks off at the beginning of her last pregnancy and now she cradling her belly again. #sussexbaby2 pic.twitter.com/TYnkARfv9F