Найдены новые доказательства беременности Маркл

Ряд СМИ уверены, что королевское семейство вскоре ждет пополнение. По мнению британских журналистов, принц Гарри очень "прозрачно" намекнул на то, что Меган Маркл беременна вторым малышом.

Герцог и герцогиня Сассекские недавно посетили мероприятие в поддержку женам и родным военных, чьи главы семейств находятся за границей. Оно прошло в Виндзорском дворце. Принц Гарри живо интересовался у одной из гостей, как ей живется с двумя детьми.

Эта светская беседа была расценена прессой как намек от мужа Меган Маркл на то, что они планируют подарить своему наследнику Арчи брата или сестру. "Гарри действительно был очень заинтересован в том, как обстоят дела со вторыми детьми, а также потому, что у нас обоих есть старшие дети", – приводит слова Сьюзи Стрингфеллоу, матери двоих детей, Express.co.uk.

При этом она добавила, что попыталась убедить принца Гарри завести второго ребенка. Королевские комментаторы однозначно решили, что супруг Меган Маркл проговорился.

#MeghanMarkle #duchessofsussex is definitely pregnant again. She took 6 weeks off at the beginning of her last pregnancy and now she cradling her belly again. #sussexbaby2 pic.twitter.com/TYnkARfv9F — Erica (@ericabunni) 10 ноября 2019 г.

Кроме того, в Сети появилось фото герцогини, на котором она запечатлена с рукой на своем животе — так, как она часто позировала для фотографов во время своей беременности. Это тоже вселило во многих уверенность в том, что Меган Маркл находится в положении.

Как писали "Дни.ру", ранее герцогиня заявила, что хотела родить своего второго ребенка в Лос-Анджелесе, где сама выросла. А в июле принц Гарри встречался с Джейн Гудолл, британским приматологом. На ее вопрос о том, сколько детей планирует его семья, муж Меган Маркл ответил, что максимум двоих.