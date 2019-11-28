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Вскрылись данные о беременности Маркл

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
В британской прессе сообщили о том, что герцогиня Сассекская снова в положении. Якобы Меган Маркл и принц Гарри скрывают новость о предстоящем пополнении в семействе.
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Инсайдеры уверены, что герцог и герцогиня Сассекские будут молчать еще несколько недель. Они хотят сохранить конфиденциальность из-за давления журналистов и слишком большого внимания общественности к персоне Меган Маркл.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

К тому же, жена принца Гарри во время первой беременности чувствовала себя очень одинокой, ведь в Великобритании у нее нет ни друзей, ни родственников. Именно поэтому рожать второго малыша она намерена в Лос-Анджелесе, где проживает ее мама Дориа.

По информации СМИ, сейчас 38-летняя Меган Маркл вовсю готовится к рождению второго ребенка. Она выбирает идеальный госпиталь, чтобы роды прошли в условиях полной секретности, передает Express.co.uk.

Известно, что Меган Маркл и принц Гарри проведут рождественские каникулы в США. Именно во время этого путешествия герцогиня Сассекская может объявить о своем интересном положении.

Напомним, первую беременность Меган Маркл также не афишировала несколько месяцев. Она сообщила о ней лишь когда скрывать округлившийся живот было невозможно.

Поклонники монаршей семьи предполагали, что роды супруги принца Гарри пройдут в госпитале Святой Марии, где ранее появились на свет наследники Кейт Миддлтон и принцессы Дианы. Однако Меган Маркл не хотела, чтобы за появлением их малыша следил весь мир. Ее тайно доставили в больницу Портленд в Лондоне. Сын Арчи родился в мае этого года.

Автор: 28 ноября 2019, 00:08
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Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

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