Умерла звезда сериала "Друзья"

Американский актер Рон Либман скончался в возрасте 82 лет. Печальную новость сообщили зарубежные СМИ. Причина смерти артиста не раскрывается.
Напомним, Рон Либман приобрел известность благодаря роли отца Рейчел, доктора Леонарда Грина, в сериале "Друзья". Актер также сыграл в картинах "Бойня номер пять", "Страна садов" и "Каз".
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