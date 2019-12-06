Умер бывший президент киностудии 20th Century Fox

В США на 86-м году жизни скончался бывший президент киностудии 20th Century Fox Леонард Голдберг. По данным НСН, последние дни своей жизни он провел в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Голдберг был госпитализирован из-за травм, которые получил в результате падения, пишет RT. Он умер в окружении родственников.