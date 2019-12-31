Актер Сергей Бадюк госпитализирован в Таиланде

Российский актер Сергей Бадюк оказался в больнице в Таиланде. Артист также сообщил, что у него возникли проблемы со страховой компанией, сообщает Life.
Бадюк пояснил, что у него начал выходить камень из почки. Врачи сказали, что у него хроническое заболевание, хотя прежде ему не приходилось обращаться к медикам. Теперь актеру необходима дорогостоящая операция, деньги на которую он намерен просить у родных и друзей.
Популярные темы форума
Помогите отвязаться.
Невеста, с Новым Годом!
Что мне делать.....
ЁЛКА настоящая или искусственная?
Покойница, вторая страничка.
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
Кто напьётся на Новый год?
Пожелания от Аиды Ведун
Мужской запах...
Русские мужики в постеле - барахло