18-летняя красотка свела Сеть с ума

Снимки девушки в соцсетях набирают большую популярность. Пользователи портала Reddit.com обсуждают фотографии Калисты в разделах "Ангельская красота" и "Богини".
В свои 18 лет американка имеет огромную армию поклонников. На Мэллори в "Инстаграм" подписаны 24 тысячи человек.
Кроме того, Калиста имеет аккаунт в "Твиттер". Именно отсюда фанаты узнали возраст красотки. В этой соцсети у девушки 14 тысяч читателей.
В микроблоге она делится мыслями обо всем. "Нет таких обстоятельств, которые заставили бы меня воспользоваться общественным туалетом", "Любители мяса – настоящие психи", – написала Мэллори.
Примечательно, что девушка уже успела обзавестись хейтерами. Они подозревают, что не вся красота Мэллори натуральна. По их мнению, девушка прибегла к пластической коррекции ягодиц.
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