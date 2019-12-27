Наплевавший на развод муж Пелагеи ушел в отрыв с друзьями

Который день Сеть лихорадит из-за заявления певицы Пелагеи. Она рассказала, что разводится с мужем, хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным.
Признаться артистку вынудили опубликованные в СМИ фото. На снимках супруг вокалистки запечатлен с пышногрудой блондинкой. Ходят слухи, что разлучницей стала некая Мария Гончар – дочь очень богатых родителей. Поговаривают, что Пелагея лично знакома с соперницей.
Телегин шумиху в интернете не комментирует. В "Инстаграм" он публикует снимки с праздничных мероприятий. Спортсмен ушел в отрыв в компании друзей-хоккеистов.
Создается впечатление, что пока еще мужу певицы Пелагеи плевать на то, что подумают о нем люди. Говорят, Телегин даже не пытался скрывать романы на стороне.
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что певица Пелагея сама увела Ивана Телегина из семьи. Вокалистка знала, что гражданская супруга спортсмена носит под сердцем ребенка, но это ее не остановило. Артистка была знакома с сожительницей Ивана.
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