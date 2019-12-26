После вести о разводе Пелагею сняли в онкоцентре

Певица Пелагея, говорят, переживает не лучшие времена. На днях в Сети появилась информация, будто муж артистки Иван Телегин увлекся другой женщиной, в результате чего супруги разъехались. Ни сама вокалистка, ни ее муж не дали комментариев. Зато Пелагею сняли в одной из столичных клиник.
Появились фото, на которых артистка запечатлена в стенах онкоцентра. Представители певицы не стали скрывать подробностей. "25 декабря наша Поля с музыкантами из группы (Антоном и Сергеем) съездили с подарочками от Деда Мороза в отделение детской гематологии и онкологии Клиники имени Рогачева. Спасибо всем, кто неравнодушен к этим человеческим трагедиям, и старается помочь!" – поблагодарил автор поста о Пелагее в соцсети.
На снимках певица с распущенными волосами, облаченная в черную футболку и светлую юбку, позирует с пациентами. Также Пелагея дала небольшой концерт и оставила автографы всем желающим.
"Спасибо врачам, сестрам и всем, кто работает над выздоровлением детей. Спасибо любящим, преданным мамочкам и всем близким ребят, оказавшихся в неволе у болезни. Пусть каждый ребенок выздоровеет, пусть каждая мама забудет страх и растерянность, пусть все у всех будет хорошо", – в инстаграм-аккаунте написал близкий к Пелагее человек.
Позже певица подтвердила информацию о расставании с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Пара состояла в браке три года. Пелагея родила супругу дочь Таисию. Что стало причиной развода, артистка не уточнила. По слухам, Телегин был неверен жене.
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