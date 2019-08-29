Эмили Ратаковски переполошила растительностью в неподобающем месте

На черно-белом фото звезда запечатлена на пляже. На ней соломенная шляпа, и практически отсутствует макияж.
"Лето благодарности", – говорится в тексте.
Но подписчиков привлекла не естественная красота модели и не загадочная цитата. Первым делом они обратили внимание на ее длиннющие волосы, как им показалось, под коленями.
Фолловеры были потрясены до глубины души, ведь никто не видел ничего подобного ранее. "Как ты их отрастила?" – спросил ошеломленный поклонник.
"Это невозможно, разве здесь бывают волосы?" — не скрывал удивления пользователь Сети.
Как оказалось, это была всего лишь оптическая иллюзия. Если немного присмотреться, то станет понятно, что Ратаковски лежит на спине своего супруга Себастиана Биар-Маккларда. В кадр попало не ее колено, а его подмышка.
"Я реально думала, что у тебя пучки волос под коленкой, пока не осознала, что это подмышка", – со смехом отметила фанатка.
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