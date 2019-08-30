Сексуальная Эмили Ратаковски показала редкое фото из детства

На фотографии маленькая Эмили обнимает черного котенка. На вид девочке не больше 10 лет.
Крошечный малыш на ее ручках внимательно смотрит в камеру. Его желтые глаза ярко горят.
Известно, что детство Ратаковски прошло в Сан-Диего, но каждое лето она уезжала в Ирландию. Свою жизнь с модельным бизнесом она связала уже в 14 лет, подписав свой первый контракт с агентством Ford Models. Особенную популярность она получила после съемок в клипе Blurred Lines Робина Тика, сообщает "Пятый канал".
Помимо модельной карьеры, Эмили часто снимается в кино. Она получила роли в таких картинах, как "Исчезнувшая", "Антураж" и "128 ударов сердца в минуту".
Совсем недавно модель вышла замуж. Ее избранником стал 32-летний актер Себастьян Бир-Макклард. С предыдущим бойфрендом, музыкантом Джеффом Магидом, модель рассталась за месяц до начала отношений с будущем мужем.
Популярные темы форума
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
Наши питомцы.
Надоело одиночество!...
А я рада, что в центра Санкт-Петербурга стало много таджиков.
Кормить грудью на людях
Мужчина меня оскорбил
Сколько у вас любовников?
Хочет бросить ради меня семью