Известная модель шокировала новостью о беременности

На снимке звезда запечатлена со своим 32-летним мужем, актером Себастьяном Бир-Макклардом. Оба одеты в casual-стиле.
"Мама и папа", – подписала фото американская модель.
То, что началось в комментариях, невозможно описать словами. Подписчики будто с цепи сорвались. Всем хотелось поскорее узнать подробности о первой беременности Эмили.
Но хитрая Ратаковски оказалась не так проста. Немного выждав, она рассыпала все надежды любознательных поклонников.
"Мы с мужем являемся отцом и матерью для нашей собаки Коломбо", – заявила знаменитость.
Напомним, Эмили и Себастьян поженились 23 февраля прошлого года. Поразительно, но до бракосочетания они встречались всего пару недель. С предыдущим бойфрендом, музыкантом Джеффом Магидом, модель рассталась за месяц до начала отношений с будущем мужем.
Влюбленные не устраивали пышную церемонию. Они собрали самых близких друзей и членов семей. Мини-торжество прошло в Нью-Йорке.
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