"Слеза прошибает": умирающая от рака Заворотнюк заставила Шуру страдать

По его словам, ему действительно становится грустно, когда кому-то плохо. Певец отметил, что сейчас очень сильно волнуется за Анастасию Заворотнюк.
"Мы много раз работали вместе: каждый день – только вспомню о ней, и слеза прошибает", – сообщил Шура в интервью изданию Star Hit.
Кроме того, артист также рассказал, что не любит, когда человек говорит неправду. Он подчеркнул, что ненавидит вранье, лесть и лукавство. Певец считает это высшей степенью подлости.
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