Брошенный Виторган проигнорировал день рождения Собчак

Накануне, 5 ноября, Ксения Собчак отметила день рождения. Наблюдательные фанаты среди множества поздравлений не нашли добрых слов от ее бывшего мужа, актера Максима Виторгана.

Ксении Собчак исполнилось 38 лет. Первым ее поздравил муж, режиссер Константин Богомолов. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" он опубликовал фотографии любимой супруги и написал: "Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на нее. И они ужасно любят друг друга. С днем рождения". Ксения Собчак ответила: "Спасибо, мое солнце".

В своем аккаунте именинница выложила трогательное видео, на котором запечатлен ее сын Платон, читающий стихотворение-поздравление. "Я очень-очень счастливая! Спасибо всем, кто к этому счастью причастен", – поблагодарила телеведущая.

В комментариях отметились многие представители отечественного шоу-бизнеса. Алика Смехова, Марина Юдашкина, Милана Тюльпанова, Ольга Слуцкер, Катя Лель, Ани Лорак, Наталья Подольская, Максим Галкин, Лена Перминова, Елизавета Боярская и другие восхитились малышом.

А вот теплых слов от Максима Виторгана подписчики так и не нашли. Оказывается, экс-супруга Собчак нет в России. В своем инстаграм-аккаунте артист опубликовал несколько видео из Турции. Судя по аналогичным кадрам, сделанным актрисой Нино Нинидзе, она составила ему компанию в этом путешествии. Что касается поздравления бывшей жены, Виторган не опубликовал ни единого поста, посвященного некогда важной для него дате.

Возможно, Максим Виторган поздравил Ксению Собчак через директ или просто позвонил. Однако фанаты полагают, что актер не сделал ни того, ни другого. Поклонники убеждены, что Максим до сих пор переживает из-за вероломства Ксении. Говорят, Собчак закрутила роман с Богомоловым еще будучи замужней. Якобы такого предательства Виторган не перенес, поэтому до сих пор старательно игнорирует все, что связано с гламурной ведущей.