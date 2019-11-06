Пелагею пропесочили вдоль и поперек

Исполнительница поделилась сразу серией снимков. На них она позирует в кашемировой юбке-макси коричневого цвета и объемном черном свитере с высоким воротом из шерсти. Главный акцент знаменитость сделала за счет макияжа. подчеркнув пухлые губы и выразительные глаза. А светлые волосы она собрала в низкий пучок.
"Русский стиль от Пелагеи! Екатеринбург, спасибо за очередной аншлаг! До встречи на концерте!", – подписала пост артистка.
Фолловеры сразу оценили образ певицы. Как оказалось, многим он пришелся по вкусу. "Скромное очарование😊", "Невероятная💋", Ну что сказать, просто элегантная молодая женщина, очень идет этот образ👍❤️", "Какая же вы обворожительная, милая❤️ Тащюсь от вас!", – восторгались поклонники.
"До чего же чертовски красива🔥😍" – заявил фанат.
Тем временем, с этим мнением согласились не все. Так, например, стилист Олеся Чех в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro раскритиковала амплуа исполнительницы в пух и прах.
Эксперт назвала образ Пелагеи неоднозначным. По ее мнению, это скучный комплект, который долго пылился на антресолях и к тому же добавил артистке возраста. Также она не одобрила и выбор прически.
"Не представляю куда можно так пойти? Разве что в церковь…" – высказалась Олеся.
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