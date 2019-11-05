"Я очень-очень счастливая": любимые мужчины порадовали Собчак

Первым о дне рождения Ксении вспомнил ее супруг, режиссер Константин Богомолов. Он опубликовал на своей странице в "Инстаграм" фото любимой.
"Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на нее. И они ужасно любят друг друга", – подписал кадр Богомолов.
Телеведущая поблагодарила мужа в комментариях. Она назвала благоверного "солнцем".
Видео с поздравлением другого любимого мужчины Ксения Собчак выложила сама. Знаменитость похвасталась в "Инстаграм" роликом, на кадрах которого ее сын Платон читает стихотворение. Мальчик выучил его специально для родительницы.
"Я очень-очень счастлива!! Спасибо всем, кто к этому счастью причастен", – подписала трогательные кадры теледива.
Подписчики были поражены тем, что малыш смог запомнить такой внушительный по размеру стих. Интернет-обыватели интересовались, кто помог мальчику заучить текст. Возможно, с мальчиком занималась няня или отец актер Максим Виторган. Бывший свекор Ксении Собчак, Эммануил Виторган ранее говорил журналистам, что воспитание Платона после развода родителей легло исключительно на плечи Максима.
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