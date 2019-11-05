Собчак боится развода с Богомоловым из-за страстных поцелуев с другим

В этом фильме Ксения Собчак играет любительницу современного искусства Мирославу Муравей, которая разводится с мужем. Во время распродажи имущества на аукционе она встречает предыдущего супруга, который восемь лет просидел в тюрьме, и тут же целует его.



На большие экраны фильм "Номер один", который снимает видеосервис MEGOGO, выйдет 19 марта 2020 года. Сцена поцелуя Ксении Собчак и Филиппа Янковского, сыгравшего бывшего арестанта, снималась целый день, но ни один из участников не возражал.

Телеведущая в интервью для Hello! призналась: она в восторге от поцелуя с коллегой по съемкам, будет что рассказать внукам. Светскую львицу спросили о реакции мужа, театрального режиссера Константина Богомолова, на ее экранный роман.

"Когда увидит фильм, наверное, убьет меня или разведется. Вы же знаете, что у Константина Юрьевича есть своя концепция, и все, что выходит за ее рамки, он не очень хорошо принимает. Богомолов требует ­сухого и лаконичного существования в кадре, поэтому все, что здесь происходит, ему не понравится", – призналась телеведущая. Однако тут же добавила, что муж ее поддерживает.

Ксения относится ко всему иронично, как к эксперименту над собой. На премьеру начинающая киноактриса пообещала прийти вместе с супругом.

Кроме того, Собчак высказалась по поводу внимания СМИ к своей персоне. По ее словам, она не против повышенного интереса к себе, ведь изначально к этому и стремилась.

"Мне комфортно. Нравится внимание. И я этого не стесняюсь. Я сама выбрала этот путь. Зачем жить жизнью, которая тебе не нравится? Это же идиотизм. Не понимаю звезд, которые говорят, что не любят внимание, и нужно скрываться ото всех в лесу. Мне кажется, что это странное лицемерие, кокетство. Любой человек публичной профессии стремится к успеху. Думаю, моя открытая позиция гораздо честнее, чем "я не даю интервью". Ну правда! Ты же шел к этому всю жизнь, а теперь что-то не рассказываешь..." – поделилась Ксения.