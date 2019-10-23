Известная модель возбудила мужчин аппетитными формами

"Пустынная серия продолжается", – сообщила Деми Роуз. На фото она позирует топлес в трусиках, шляпе и сапогах. Грудь обладательница пышных форм прикрыла ладонями.
Подписчики пришли в восторг от эффектных снимков, передает Пятый канал. За несколько часов их посмотрели около полумиллиона человек.
Модель возбудила мужчин-фолловеров соблазнительными кадрами. "Безупречная крошка", "Горячая булочка", "Огонь! Горячо, смело и красиво", "Божественная фигура!" — прокомментировали они пост Деми Роуз.
Отметим, что британка не уступает по популярности американской звезде Ким Кардашьян. Она уверена, что невинность – это безумие. Деми Роуз не устает радовать поклонников сюрпризами. Ее откровенные фотографии собирают сотни тысяч лайков.
Примечательно, что в детстве Деми Роуз была застенчивой. Она родилась в простой семье домохозяйки и банковского менеджера. В колледже девушка познакомилась с миром моды. Она решила стать моделью и записалась в фитнес-центр, где привела в порядок фигуру.
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