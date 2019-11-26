"Все ради такого позорища?": Поплавская отказалась от свадьбы по сценарию Собчак

Яна Поплавская собралась замуж за давнего возлюбленного, радиоведущего Евгения Яковлева. Популярная актриса рассказала о предстоящем событии.

Яна Поплавская и Евгений Яковлев встречаются с 2015 года, но лишь сейчас актриса приняла предложение руки и сердца. Она пояснила, что проверяла отношения временем. Между тем роман зашел настолько далеко, что влюбленные строят общий дом. Собственно, свадьбу они хотят приурочить к новоселью. Пара рассчитывает устроить торжество весной 2020 года.

Поплавская и Яковлев не намерены устраивать пир на весь мир или превращать свадьбу в шоу. "Камерно, с близкими людьми, а не как у Волочковой и Собчак. Меня вся эта шняга вводит в состояние ступора. Возникает вопрос: зачем? Уже подобным никого не удивишь, напоминает обезьяний театр. Да и новость живет максимум три недели. И все ради такого позорища?" – задала риторический вопрос Яна.

Актриса против и новомодного веяния – худеть к свадьбе. "У меня европейское отношение к подобному. Француженки после 40 говорят: необходимо выбирать между лицом и попой. И я с ними согласна! Вообще, слишком худые женщины быстрее стареют", – заявила 52-летняя звезда.

Что касается имущества, Евгений предлагал Яне составить брачный договор. "Сказал и через секунду рассмеялся: мол, зачем он нужен. Переспросила: "Не боишься?" В ответ услышала: "Доверяю тебе!" – рассказала артистка. Всю недвижимость Яковлев переписал на Поплавскую. "Хотя в строительство дома сам вбухал кучу денег", – отметила та.

После свадьбы актриса хочет оставить свою фамилию. Яна пояснила, что работала на нее с четырех лет, да и муж не против. А вот с общими детьми дела обстоят сложнее. "Решили пожить для себя. Ну рожу малыша, ему стукнет десять, а мне 60. В чем кайф? Сказать себе, что я псевдомолодая мама? Смешно! Но если бы вдруг случилось, я бы не прервала беременность. Знаю, муж поднимет ребенка", – цитирует актрису StarHit.

Напомним, что у Яны Поплавской есть взрослые сыновья – 34-летний Клим и 23-летний Никита. А у Евгения Яковлева от предыдущих отношений есть семилетняя дочь Елизавета.