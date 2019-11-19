Рыбка открестилась от обвинений в краже

Ранее модель из Санкт-Петербурга Дарья Андреева (Даша Монтана) заявила, что Настя Рыбка украла у нее две тысячи евро, мобильный телефон и другие личные вещи. Адвокат эскортницы ответил, что это клевета. Сама девушка открестилась от обвинений. Рыбка подчеркнула, что не могла ничего украсть, и это подтвердят люди, с которыми они вместе отдыхали.
Юрист и его подопечная подали встречное заявление, где речь идет о наркотиках, уточнили в НСН. Защитник добавил, что Андреева, которую называют дочерью топ-менеджера "Газпрома", на самом деле обычная девушка.
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