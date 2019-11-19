Киану Ривз распрощался со статусом холостяка

Сердце звезды украла 46-летняя художница Александра Грант. Режиссеру потребовалось полгода, чтобы решиться на серьезный шаг.
По словам приятеля знаменитости, Киану основательно подготовился. Предложение руки и сердца состоялось в доме Ривз. Он украсил комнату множеством декоративных свечей и заказал еду из любимого итальянского ресторана избранницы. Самый важный в жизни вопрос он задал под запись одной из песен Фрэнка Синатры, которую оба обожают.
Потрясенная Александра, не раздумывая, ответила согласием. Теперь счастливые жених и невеста будут готовиться к свадьбе.
Отметим, Киану и Александра долгое время состояли в дружеских отношениях. Они познакомились еще в 2010-м году, когда Ривз попросил Грант оформить его первый поэтический сборник. С тех пор они тесно общались. Тем не менее, даже близкие друзья не предполагали, что между ними может завязаться роман.
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