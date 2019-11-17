Съел рак: умер снимавший знаменитостей фотограф

Умер знаменитый Британский фотограф Терри О'Нилл. Он скончался в своем доме на 82-м году жизни.
По данным британского издания Mirror, О'Нилл ушел из жизни после продолжительной болезни. Уточняется, что у него был рак простаты. Стоит отметить, что в разные годы своей карьеры Терри О'Нилл фотографировал таких знаменитостей, как Элтон Джон, Beatles и Rolling Stones, а также членов британской королевской семьи и известных политиков.
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