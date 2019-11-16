"Кровоизлияние в голосовые связки": популярная певица рассказала о страшном диагнозе

Заболевание настигло знаменитость в 2017 году. В течение нескольких месяцев артистка не могла петь и говорить. Ей приходилось общаться с близкими при помощи записок. Шакира беспокоилась, что больше никогда не выйдет на сцену.
Медики настаивали на экстренной операции, однако певица была против хирургического вмешательства. Она решила обратиться к медитации и гипнозу. К счастью, страшные опасения врачей не сбылись, и исполнительница смогла самостоятельно победить болезнь.
"Мне нужна была операция или Божья воля. Больше так продолжаться не могло. После исцеления показалось, что кто-то свыше помог мне. Теперь я считаю каждый выход на сцену настоящим подарком судьбы", – поделилась певица Шакира.
Теперь артистка боится, что недуг может вернуться. Она регулярно посещает своих духовных наставников и проходит медицинские обследования, чтобы выявить признаки болезни на ранней стадии, сообщает Life.
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