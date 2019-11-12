Популярного музыканта ранили в уличной перестрелке

Американский рэп-исполнитель Таварес Тейлор, выступающий под псевдонимом Lil Reese, получил ранение в ходе уличной перестрелки в пригороде Чикаго. Артист был доставлен в больницу в критическом состоянии, передает РИА Новости.
В настоящее время местная полиция разыскивает подозреваемых в нападении на музыканта. Как сообщает Газета.ру, в прошлом Lil Reese признавали виновным в грабеже и хранении запрещенных веществ.
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