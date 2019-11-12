Фандера стала сдавать из-за страшных болей

Оксана Фандера призналась, что из-за страшных болей не смогла работать. Популярная актриса приняла решение уйти.

Оксана Фандера снялась в нескольких десятках фильмов, однако многие помнят ее по спектаклю Кирилла Серебренникова "Идиоты". По словам актрисы, ее пригласил сам Серебренников. Фандера вначале отказалась. Когда режиссер назвал ее трусом, это задело артистку. "Мне было страшно и очень трудно. А Серебренников наслаждался, он сразу сказал, что ему тут ничего не надо делать, что эта роль для меня. Но я не припомню большего внутреннего конфликта. Я постоянно преодолевала свою природу, потому что понятия не имела, что делать. Я не могла найти привычное для меня. Каждый спектакль был стрессом", – призналась Фандера.

Для Оксаны все, что происходило на сцене, было на самом деле. Она объяснила: "Актеры Авдеев и Горчилин лежали на сцене в ванне и оба каждый раз умирали по‑настоящему. Заикались и плевались по‑настоящему. Я вытирала им ноги по‑настоящему, по‑настоящему стригла им ногти. Это будет ложь, если я скажу, что это было невероятное приключение, в которое я пустилась без сомнений".

В какой-то момент у Оксаны Фандеры стало сдавать здоровье. "Перед спектаклем дико болел живот, начинались страшные головные боли. Я говорила Серебренникову, что просто умираю. У меня стала накапливаться боль от этого спектакля. Потому что там нельзя было играть, там нужно было жить", – заявила актриса.

Оксана Фандера ушла из спектакля, и с тех пор перестала общаться с Кириллом Серебренниковым. В кино артистка играет с 1979 года, но относится к актерству как к внутреннему психиатру или психологу. "Я не для вас работаю. Я работаю, чтобы поговорить со своим внутренним человеком. У меня абсолютно потребительское отношение к профессии. Я не занимаюсь карьерой и работе себя не отдаю. Я из нее для себя забираю. Так происходит всю мою жизнь", – призналась актриса в интервью Еsquire.