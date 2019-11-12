Мопс – поп-звезда стал самым "хорошим мальчиком" 2019 года в США

В США выбрали самого "хорошего мальчика" 2019 года. Им стал мопс по кличке Даг.



Пес из американского городка Нашвилл в штате Теннесси стал победителем в номинации "Лучший питомец по версии People’s Choice Awards". Хозяйка самого популярного мопса в интернете Лесли Мозье впервые показала публике своего питомца в мае 2012-го.

Звездой он стал два года спустя. В 2014-м Лесли зарегистрировала на Дага собственные странички в соцсетях, передает Life.

Талант пса не остался незамеченным – фанаты прибавлялись один за другим, число просмотров росло. Сейчас в "Твиттере" у Дага более 2,7 миллиона подписчиков, а в "Фейсбуке" – более шести миллионов.

Его общая аудитория перевалила за 13 миллионов. Видео с участием милого мопса только в "Фейсбуке" было просмотрено более миллиарда раз.