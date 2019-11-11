"Недели молчания": Майли Сайрус пережила серьезное потрясение

Проблемы с голосовыми связками у певицы врачи обнаружили в октябре 2019 года, когда Майли госпитализировали с тонзиллитом. Ей пришлось согласиться на операцию.
По данным People, из-за проблемы со связками она приостановила запись нового альбома и выступления. Источники издания сообщили, что операция прошла успешно. Процесс реабилитации может занять несколько недель, из-за чего Сайрус вернется к работе только после Нового года.
Согласно личным фотографиям звезды, которые она публиковала в соцсетях, все это время с ней рядом находился новый бойфренд – Коди Симпсон. Молодой человек написал песню в честь Майли.
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