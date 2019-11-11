Не рак: чем на самом деле больна Анастасия Заворотнюк

Старец Александр убежден, что у Анастасии Заворотнюк нет онкологии. Знахарь назвал другой диагноз звезды сериала "Моя прекрасная няня".

В конце лета появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга. Долго молчавшие родственники актрисы признали, что та действительно больна, однако не стали уточнять диагноз. В передаче "Новые русские сенсации" старец Александр заявил, что у Анастасии Заворотнюк не рак. "Неверный диагноз поставлен. Я не вижу, чтобы у нее была онкология", – компетентно сообщил он.

Глядя на фото звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня", старец сделал пассы руками, чтобы почувствовать энергетику артистки. По словам целителя, от снимка идет тепло. "Это хороший знак. Ее в мире мертвых нет. Нет ей туда дороги пока! Она поправится и будет нормально жить обычной здоровой жизнью! Выздоровеет. Это правда", – заявил знахарь.

Ясновидящий сообщил, что Анастасия Заворотнюк пошла на поправку, а примерно через три недели к ней вернутся силы. "У нее истощение просто. Я бы в первую очередь работал именно на иммунитет, чтобы организм давал сопротивляемость. Вот иммунитет и ЦНС", – высказал мнение старец Александр.

Водушевленные новостью зрители попытались связаться с близкими Анастасии Заворотнюк, чтобы узнать контакты знахаря. Те обратились к общественности через аккаунт в "Инстаграм", созданный для поддержки актрисы. "Дорогие друзья! К нам на страничку обратилось очень много людей с просьбой дать контакты целителя Александра Семеновича, о котором сегодня была программа на НТВ. К сожалению, мы не сможем вам помочь, т.к. программа с нами не согласовывалась, и о существовании целителя мы узнали вместе с вами", – отметили близкие Анастасии Заворотнюк.

Они предложили альтернативные способы достать необходимую информацию: "За контактами лучше обратиться на телеканал, написать письмо в редакцию программы. Спасибо за понимание".