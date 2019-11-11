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Не рак: чем на самом деле больна Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Старец Александр убежден, что у Анастасии Заворотнюк нет онкологии. Знахарь назвал другой диагноз звезды сериала "Моя прекрасная няня".
прочитано 4413 раз

В конце лета появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга. Долго молчавшие родственники актрисы признали, что та действительно больна, однако не стали уточнять диагноз. В передаче "Новые русские сенсации" старец Александр заявил, что у Анастасии Заворотнюк не рак. "Неверный диагноз поставлен. Я не вижу, чтобы у нее была онкология", – компетентно сообщил он.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Глядя на фото звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня", старец сделал пассы руками, чтобы почувствовать энергетику артистки. По словам целителя, от снимка идет тепло. "Это хороший знак. Ее в мире мертвых нет. Нет ей туда дороги пока! Она поправится и будет нормально жить обычной здоровой жизнью! Выздоровеет. Это правда", – заявил знахарь.

Ясновидящий сообщил, что Анастасия Заворотнюк пошла на поправку, а примерно через три недели к ней вернутся силы. "У нее истощение просто. Я бы в первую очередь работал именно на иммунитет, чтобы организм давал сопротивляемость. Вот иммунитет и ЦНС", – высказал мнение старец Александр.

Водушевленные новостью зрители попытались связаться с близкими Анастасии Заворотнюк, чтобы узнать контакты знахаря. Те обратились к общественности через аккаунт в "Инстаграм", созданный для поддержки актрисы. "Дорогие друзья! К нам на страничку обратилось очень много людей с просьбой дать контакты целителя Александра Семеновича, о котором сегодня была программа на НТВ. К сожалению, мы не сможем вам помочь, т.к. программа с нами не согласовывалась, и о существовании целителя мы узнали вместе с вами", – отметили близкие Анастасии Заворотнюк.

Они предложили альтернативные способы достать необходимую информацию: "За контактами лучше обратиться на телеканал, написать письмо в редакцию программы. Спасибо за понимание".

Автор: 11 ноября 2019, 14:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
С каких пор рак мозга перестал быть злокачественной опухолью? Настя ищет на улучшение и это пишут уже вме СМИ, а при чем тут знахари
Гость
Ответить
Воспаление хитростей- вот правильный диагноз прошмандовки Заташнюк. И единственно верный
Гость
Ответить
Это же в какой деревне ей 4 раза делали трепанацию черепа и удаляли опухоль, если там не было ничего)))). А знахарь Александр однозначно не 90-летний. Это он шуткует. Модный мужчина, 60-70 лет. Глаза светятся, осанка ровная.
Гость
Ответить
Старичоооок! Да ты попал! Счас народ ритецця к тибе, а када узнает, что ты шарлатан, начнет тибя <цензура>..., нет, проста бить.
Гость
Ответить
Пластику неудачную сделали.
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