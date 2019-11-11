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Реакция близких на открывшего рот о состоянии Заворотнюк Разина

Андрей Разин и Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин внезапно выступил с сообщением о том, что Анастасия Заворотнюк, борющаяся со страшной болезнью, пошла на поправку. Его слова прокомментировали близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня".
прочитано 731 раз

Андрей Разин порядком переполошил многочисленных поклонников и журналистов своим сообщением. Весьма оперативно на пост продюсера легендарной группы "Ласковый май" отреагировали близкие Анастасии Заворотнюк, которые ведут посвященный актрисе аккаунт в социальной сети "Инстаграм". В своем посте они дали понять, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" даже незнакома с Андреем Разиным.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

 Андрей Александрович Разин

Андрей Александрович Разин продюсер, певец, политик

"Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей", – не без ехидства значится в комментарии. Далее автор послания указал на несостыковку сказанного до этого Разиным.

"Ранее Андреем Александровичем сообщалось, что он вхож непосредственно в семью, теперь же он ссылается на некий осведомленный источник. А мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением", – утверждают близкие Заворотнюк.

В заключение родные артистки совсем уже не скрывали иронии в адрес Разина. "Как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что, когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным", – завершил публикацию кто-то из приближенных к Заворотнюк.

Напомним, что в своем инстаграм-аккаунте продюсер "Ласкового мая" поделился подробностями о состоянии актрисы. По словам Андрея Разина, худшие опасения врачей не сбылись. Якобы Анастасия Заворотнюк чувствует себя лучше.

"К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Насти, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше", – рассказал подписчикам продюсер.

Автор: 11 ноября 2019, 08:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
как сразу родня всполошилась то молчали в рот воды набрав,тут поняли шила в мешке не утаить все поняли развод привлечь внимание к актрисульке,интерес пропадает народ уже не молится
Гость
Ответить
как сразу родня всполошилась то молчали в рот воды набрав,тут поняли шила в мешке не утаить все поняли развод привлечь внимание к актрисульке,интерес пропадает народ уже не молится
1

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