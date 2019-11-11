Реакция близких на открывшего рот о состоянии Заворотнюк Разина

Андрей Разин порядком переполошил многочисленных поклонников и журналистов своим сообщением. Весьма оперативно на пост продюсера легендарной группы "Ласковый май" отреагировали близкие Анастасии Заворотнюк, которые ведут посвященный актрисе аккаунт в социальной сети "Инстаграм". В своем посте они дали понять, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" даже незнакома с Андреем Разиным.
"Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей", – не без ехидства значится в комментарии. Далее автор послания указал на несостыковку сказанного до этого Разиным.
"Ранее Андреем Александровичем сообщалось, что он вхож непосредственно в семью, теперь же он ссылается на некий осведомленный источник. А мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением", – утверждают близкие Заворотнюк.
В заключение родные артистки совсем уже не скрывали иронии в адрес Разина. "Как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что, когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным", – завершил публикацию кто-то из приближенных к Заворотнюк.
Напомним, что в своем инстаграм-аккаунте продюсер "Ласкового мая" поделился подробностями о состоянии актрисы. По словам Андрея Разина, худшие опасения врачей не сбылись. Якобы Анастасия Заворотнюк чувствует себя лучше.
"К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Насти, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше", – рассказал подписчикам продюсер.
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