Умер известный клубный промоутер Паша "Фейсконтроль"

Клубный промоутер Павел Пичугин, известный по прозвищу Паша "Фейсконтроль", скончался в возрасте 38 лет от остановки сердца. По данным СМИ, он почувствовал себя плохо накануне, 9 ноября. Мужчина вызвал медиков, но они не смогли спасти его, сообщает StarHit.
Напомним, Павел Пичугин приобрел известность в начале 2000-х годов, когда работал на фейсконтроле популярных ночных заведений столицы. Впоследствии он стал промоутером, менеджером клубов и организатором мероприятий, передает "Радио Свобода". Группа "Дискотека Авария" и DJ Smash даже посвятили ему песню.
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