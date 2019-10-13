"Хочет все отобрать и маму убить": пасынок вспомнил о Ролане Быкове

12 октября легендарный режиссер Ролан Быков отметил бы 90-летие. Родственники и друзья вспомнили самые трогательные моменты, связанные с кинематографистом в программе "Сегодня вечером" на Первом канале.

В числе прочих в студии присутствовала вдова режиссера Елена Санаева. Артистка призналась присутствующим, что обаяние Ролана Быкова, талант, ум и юмор – это все заставляло женщин влюбляться в него. "Любовь – это путь и этот путь мы прошли в течение 25 лет", – подчеркнула Санаева.

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Воспоминаниями поделился и приемный сын режиссера – писатель Павел Санаев. 50-летнему литератору было всего пять лет, когда он познакомился с Быковым. Первое время Павел очень боялся отчима, однако став старше принял его и всем сердцем полюбил.

"Несколько разных этапов было в нашей жизни. Первый этап – я его ужасно боялся. Возможно, потому что он был таким неистовым, энергичным, а для маленького ребенка – это был слишком "бурный фонтан". Мне еще бабушка намекнула, что этот человек хочет все отобрать и маму убить, чтобы забрать дедушкин гараж и машину", – поделился Павел Санаев.

Режиссер смог расположить к себе пасынка, привлечь его внимание, подружиться. "Поднял меня как-то Ролан Антонович за плечи от земли, а я почему-то решил, что он поднял меня за голову. Побежал бабушке рассказал, как меня за голову подняли. Она объясняла: "Паша, ты идиот! Он бы тебе голову свернул", – поведал писатель.

Санаев рассказал, что до восьми лет жил с бабушкой. Родственница во многом ребенка ограничивала, жизнь с мамой и отчимом была более свободной.

"Переломный момент я помню очень хорошо. Значит, гуляю я во дворе и мама говорит, что они сейчас едут в Архангельск и берут меня с собой. И это был фантастический день, потому что раньше в моей жизни ничего увлекательнее не было. И вот с этого момента мне эти встречи хотелось повторить", – сказал пасынок Ролана Быкова.

Добавим, что Павел Санаев воссоздал образ легенды советского кино в автобиографическом романе "Похороните меня за плинтусом". В 2009 году по мотивам книги вышел одноименный фильм, в котором сыграли Алексей Петренко, Мария Шукшина, Александр Дробитько, Светлана Крючкова и Константин Воробьев.