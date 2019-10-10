Обнажившаяся трансгендерная модель стала сенсацией

Впервые за историю существования Victoria's Secret в съемках приняла участие трансгендерная модель. 24-летняя Май Симон Лифшиц родом из Дании.
Девушка, как и остальные, позировала в кружевном нижнем белье черного цвета. Дополнили образ чулки и пояс для них.
Май призналась, что у нее есть некоторые комплексы в отношении тела. "Стараюсь помнить, что мне не нужно постоянно меняться, чтобы любить себя такой, какая я есть", – отметила Лифшиц.
Трансгендерная модель призывает не бояться быть уязвимыми и честными. "Я благодарна за участие в этой акции, посвященной разнообразию проявления женственности, в почти полностью женской команде. Независимо от того, насколько отлична ваша личная борьба – с телом, с самим собой или с миром вокруг, – пережитые эмоции у всех одинаковые", – заявила Май.
"Давайте использовать наши различия как наши сильные стороны. И поддерживать друг друга", – подытожила Лифшиц.
В съемке новой коллекции впервые задействовали и модель размера XL. Али Тейт Катлер является бодипозитив-активисткой. В прошлом девушка была профессиональной футболисткой.
Отметим, что повышенный интерес к нестандартным моделям вызван акцией, которая проходит в Великобритании под хештегом #LoveYourselfCampaign ("Полюби себя"). Она направлена на привлечение внимания к разным проявлениям женственности и расширению прав дам, в том числе в медиапространстве.
Фолловеры активно поддерживают эту позицию. "Каждый человек красив!" – написал пользователь Сети в поддержку акции на официальной странице Victoria's Secret в "Инстаграме".
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