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Фото: instagram.com/itmaybemay Фото: instagram.com/itmaybemay
Фото: instagram.com/itmaybemay Фото: instagram.com/itmaybemay Фото: instagram.com/itmaybemay

Обнажившаяся трансгендерная модель стала сенсацией

Фото: instagram.com/itmaybemay
Известный на весь мир бренд нижнего белья Victoria's Secret выпустил новую коллекцию. Она создавалась в коллаборации с брендом Bluebella.
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Впервые за историю существования Victoria's Secret в съемках приняла участие трансгендерная модель. 24-летняя Май Симон Лифшиц родом из Дании.

Девушка, как и остальные, позировала в кружевном нижнем белье черного цвета. Дополнили образ чулки и пояс для них.

Май призналась, что у нее есть некоторые комплексы в отношении тела. "Стараюсь помнить, что мне не нужно постоянно меняться, чтобы любить себя такой, какая я есть", – отметила Лифшиц.

Фото: instagram.com/itmaybemay

Трансгендерная модель призывает не бояться быть уязвимыми и честными. "Я благодарна за участие в этой акции, посвященной разнообразию проявления женственности, в почти полностью женской команде. Независимо от того, насколько отлична ваша личная борьба – с телом, с самим собой или с миром вокруг, – пережитые эмоции у всех одинаковые", – заявила Май.

Фото: instagram.com/itmaybemay

"Давайте использовать наши различия как наши сильные стороны. И поддерживать друг друга", – подытожила Лифшиц. 

Фото: instagram.com/itmaybemay

В съемке новой коллекции впервые задействовали и модель размера XL. Али Тейт Катлер является бодипозитив-активисткой. В прошлом девушка была профессиональной футболисткой. 

Фото: instagram.com/itmaybemay

Отметим, что повышенный интерес к нестандартным моделям вызван акцией, которая проходит в Великобритании под хештегом #LoveYourselfCampaign ("Полюби себя"). Она направлена на привлечение внимания к разным проявлениям женственности и расширению прав дам, в том числе в медиапространстве. 

Фото: instagram.com/itmaybemay

Фолловеры активно поддерживают эту позицию. "Каждый человек красив!" – написал пользователь Сети в поддержку акции на официальной странице Victoria's Secret в "Инстаграме". 

10 октября 2019, 11:21

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
" Сенсация"!!!! У писак все уродины, трансгендеры, собчачки, цымбалючки, шурыгины и прочие отбросы-сенсации.
Гость
Ответить
В здоровом теле - здоровый дух!
Ну а в трансгендерной тушке и дух, и душа нездоровы.
Извращениями и пороками гордятся только душевнобольные.
1

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