Звезда "Уральских пельменей" высмеяла малоимущих россиян

Артист Сергей Исаев опубликовал в своем Instagram ролик, который вызвал гнев многих пользователей. Звезда коллектива "Уральские пельмени" высмеяла россиян, которые не могут позволить себе дорогой отдых.

Сергей Исаев отправился вместе с семьей и друзьями в Таиланд. На видеозаписи с отдыха он запечатлен со спортсменом Сергеем Харитоновым. "Дорогие друзья! Мы хотим рассказать вам правду о том, что творится на островах..." - начал свою речь артист. "Здесь, конечно же, смерч. Здесь шторм. Здесь выкидывает на берег яхты, красивых женщин, алкоголь. Мы уже не знаем, как с этим бороться", – пояснила звезда "Уральских пельменей".

Харитонов добавил, что все туристы "чувствуют себя некомфортно" и выглядят "несчастными". Чтобы избежать "плохой" погоды, они посоветовали россиянам отдыхать на курортах Краснодарского края. В конце шуточного обращения друзья поздравили подписчиков с праздниками.

Не все пользователи оценили иронию участника "Уральских пельменей". "Если перефразировать известное изречение из комедийного фильма – "Отдыхайте, граждане, на заграничных курортах, если у вас, конечно, есть деньги". Остальных это не касается", "Ну по поводу курортов Краснодарского края – как-то не очень красиво. Вам это популярности не добавит", передает комментарии возмущенных подписчиков Ura.ru.

Некоторые поклонники, наоборот, похвалили чувство юмора Исаева и Харитонова и пожелали им хорошего отдыха: "Ребята, отдыхайте там по полной! Ждем ваших концертов!", "Хорошего отдыха!", "Приятного отдыха!", "Этим летом там отдыхали! Рай!", "Красавцы!"